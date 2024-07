Stand: 30.07.2024 09:30 Uhr Wahlrechtsreform deelwies rechtens

Dat Bunnsverfatensgericht hett över de Reform vun't Wahlrecht oordeelt un in en wichtigen Punkt för rechtens befunnen: Wenn dat üm de Sitten in'n Bunnsdag geiht, tellt de Tahl vun de Tweetstimmen. Man de Fief-Perzent-Grenz weer na de Reform to streng, seggt dat Gericht. Bet nu is dat noch so, dat en Partei ok denn in't Parlament kummt, wenn se drei Direktmandaten kregen hett. So wat in de Oort müss dat ok na de Reform noch geven. Dat Oordeel vun't Verfatensgericht warrt eerst later an'n Dag offiziell publik maakt.

