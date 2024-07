Stand: 29.07.2024 09:30 Uhr S-Bahn- un U-Bahnstrecken sparrt

De Weg hen na Arbeit warrt för vele Lüüd in de neegsten Weken wat länger, denn bi de S-Bahn un de U-Bahn sünd poor Strecken sparrt, wo in de Sommerferien an boot warrt. To'n enen geiht dat üm de Linien S1, S2, S3 un S5 - dor maakt se in de Wendenstraat en ne'e S-Bahn-Brüch un de Statschoon Berliner Tor kriggt ne'e Schienen. Bi de U-Bahn is dat de U1, de twüschen Jungfernstieg un Hauptbahnhoff sparrt is.

