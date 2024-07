Stand: 29.07.2024 09:30 Uhr Autoverkehr leep blots taag

... un ok Lüüd, de an't Wekenenn per Auto ünnerwegens weern, ok de hebbt sik männichmal düchtig gedüren müsst, un dat leeg an den Ferienverkehr. In'n Noorden güng dat vör allen üm den Elvtunnel rüm bannig langsam vöran. Richtig dick keem dat för Lüüd, de an de Oostsee weern. Na en Lkw-Unfall weer de A1 den ganzen Dag twüschen Ratekau un Pansdörp vull sparrt.

