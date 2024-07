Stand: 29.07.2024 09:30 Uhr Diskussion üm Börgergeld

CDU-Generaalsekretär Carsten Linnemann harr an't Wekenenn verlangt, bi Lüüd, de Börgergeld kriegt un ünner Verdacht staht, dat se nich arbeiden wüllt, bi so'ne Lüüd schull de Grundsekerung komplett wegstreken warrn. Dorför hett he nu Kritik ut siene egne Partei to hören kregen. Ünner annern hett de Vize-Vörsitter vun de Christlich-Demokraatsche Arbeitnehmerschop, Christian Bäumler, seggt, mit dat christliche Minschenbild weer dat nich vereenbor, wenn Minschen in Düütschland den Hunger utsett warrt. Tovör harr de Bunnsregeern al Mööglichkeiten för scharpere Sanktschonen inricht.

