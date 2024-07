Stand: 29.07.2024 09:30 Uhr Worüm is dat Bootshuus dicht?

Vele Utflööglers kehrt sommerdaags geern in Horborg in dat Lokaal "Bootshaus" in. Dat hett aver jümmer noch dicht, un so männicheen argert sik doröver. De NDR hett den Bedriever na den Grund fraagt, man he hett nich antert. Op Schiller bi dat Boothuus steiht wat vun en behöördliche Oplaag. De tostännige Bezirk weet dor nix vun. Affraagt worrn weer dat allens vun de CDU. Man dat Bezirksamt seggt: Wo seker de Elektrik in dat Boothuus is, doröver harrn se keen Nawies vörliggen.

