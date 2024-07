Stand: 29.07.2024 09:30 Uhr Dag vun de Seenootredders

Woans man Lüüd mit Schippbröök oder Watersportlers in Seenoot ut de Noord- un Oostsee redden deit, dat is güstern bi den Dag vun de Seenoot-Redders för't Publikum vörmaakt worrn. De "Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger" seggt, dat üm de 40.000 Lüüd bi jem rinkeken hebbt. Ünner annern kunnen se in vele Havens de Seenootreddungskrüzers ankieken. De DGzRS, de sik ut Spennen finanzeert un vör bummelig 160 Johr grünnt worrn is, de seggt, in all de Johren harrn se al knapp 87.000 Minschen redd.

