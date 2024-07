Stand: 27.07.2024 09:30 Uhr Eröffnungsfier vun de Olympschen Spelen

Dat hett pladdert as man wat. Liekers hebbt in Paris poor hunnertdusend Minschen den Start vun de Olympschen Spelen fiert. De Teams mit de Sportlers sünd in 85 Bööt över de Seine fohrt. Avends kort vör Klock ölven sä Präsident Emmanuel Macron, dat de Spelen nu losgaht. Un de olympsche Flamm hebbt twee franzöösche Spoortstars anmaakt: De Lichtathletin Marie-José Pérec un de Judoka Teddy Riner.

