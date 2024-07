Stand: 27.07.2024 09:30 Uhr Organiseerte Kriminalität in Hamborg

Mehr as 20 Millionen Euro - so hooch is de Schaden den de Organiseerte Kriminalität in Hamborg verleden Johr anricht hett. Dat hett de Senat op en CDU-Anfraag antert. Mehrsttiets güng dat dorbi üm den Hannel mit Drogen. Dat is al normal för en Havenstadt. Bummelig 30 Lüüd hebbt se dorüm achter Trallen steken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch