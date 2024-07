Stand: 27.07.2024 09:30 Uhr Snacken över Stüer för Superrieke

Dat is en lierlütten Middelweg, op den sik de G20-Staten eenigt hebbt. Se wüllt enger tosamenarbeiden un gegensiedig op Stand bringen, dat se Lüüd, de richtig Geld an de Hacken hebbt bestüern köönt. Man dor höört dat denn ok al op. Denn en weltwiede Milliardärsstüer is eerstmal vun'n Disch. Se hebbt över dat Avgeven vun twee Perzent op en Vermögen vunaf een Millarde Dollar snackt. Dörch den Druck vun de FDP will Düütschland dor nix vun weten.

