Stand: 26.07.2024 09:30 Uhr Containerdörp warrt wedder beleggt

De Flüchtlingsünnerkunft in Lütt Bossel/Klein Borstel, de steiht siet goot een Johr leddig, man Anfang August köönt dor nu an de Straat Große Horst wedder Lüüd intrecken, de flücht sünd. 150 Minschen dröövt een Johr lang in dat Containerdörp blieven. In en Schrieven vun de Soziaalbehöörd, dor warrt nu de Bezirkspolitikers informeert. In goot een Johr schall denn dat Grundstück neet beboot warrn.

