Stand: 25.07.2024 09:30 Uhr Verbott för't Islaamsche Zentrum Hamborg

De Vörloop weer lang – güstern denn de Slag: Dat Bunnsbinnenministerium verbüdd dat Islaamsche Zentrum Hamborg. De Hamborger Oppositschoon steiht dorachter, man dat hett ehr to lang duert. CDU-Frakschoonsböverste Dennis Thering meent, dor mööt SPD un Gröne för liekstahn – jüstso seht dat AfD un FDP. De Blaue Moschee an de Alster höört nu den Bund to, mitsamts dat Vereensvermögen vun’t IZH. Warrt seggt, dat dat Islaamsche Zentrum Hamborg vun’t iraansche Regime stüert warrt.

25.07.2024

