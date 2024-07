Stand: 25.07.2024 09:30 Uhr Hoge Stüerschullen in Hamborg

Sünnerlich Hamborger Ünnernehmen sünd de Stadt veel wat an Stüergeld schüllig. De Anter vun’n Senaat op en Anfraag vun de Linken wiest, dat alltohoop noch meist 2,2 Milliarden Euro apen sünd – en ne’en Rekord bi Stüern, de noch utstaht. Folgens Linken-Politiker David Stoop liggt dat doran, dat de Finanzämter to wenig Personaal hebbt. Mehr as 120 Steden bi de Bedriefsprövers sünd opstünns nich besett, so de Senaat. Dat sünd goot 20 fre’e Steden mehr as in’t Vörjohr.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch