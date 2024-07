Stand: 25.07.2024 09:30 Uhr Wedder Bedrief an’n Frankforter Flooghaven

De Frankforter Flooghaven nimmt sien Bedrief wedder op. Vundaag müssen noch en poor Flegers, de afflegen oder lannen schullen, vun’n Plaan afsett warrn. Liggen deit dat doran, dat sik Ümweltaktivisten vun de Grupp „Letzte Generatschoon“ an’t Vörfeld fastkleevt harrn. De Bunnspolizei hett acht vun jüm fastnahmen. De Protestakschoon hett sik ok op den Hamborger Flooghaven dörslaan. All in all müssen söss Flöög streken warrn. Un denn sünd enkelte Flegers ut de USA över Hamborg schickt worrn.

