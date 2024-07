Stand: 25.07.2024 09:30 Uhr Biden snackt in’t Feernsehn

För de Demokratie intostahn is wichtiger as jeedeen Titel. Dat see US-Präsident Joe Biden güstern. De 81-Jöhrige hett dat eerste Mal wat in’t Feernsehn seggt, siet he sik ut den Wahlkampf torüchtrocken hett. He funn gode Wöör för Kamala Harris: Se is künnig un klook un warrt woll Präsidentschopskandidaatsche för de Demokraten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch