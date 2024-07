Stand: 24.07.2024 09:30 Uhr Verbott för’t Islaamsche Zentrum Hamborg

Dat Islaamsche Zentrum Hamborg un sien Deelorganisatschonen sünd opstünns in Düütschland verbaden. Dor hett dat Bunnsbinnenministerium för sorgt. Slag Klock söss is de Hamborger Polizei vör de Blaue Moschee anrückt un hett blangen anner Saken Akten in Beslag nahmen. Ok in söven anner Bunnslänner geev dat vunmorgen al son Razzien.

