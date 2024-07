Stand: 24.07.2024 09:30 Uhr Noch keen ne’e Regeren in Frankriek

Frankriek warrt woll ok in de neegsten Weken noch keen ne’e Regeren kriegen. Dat verkloor güstern Avend Präsident Emmanuel Macron in en Interview mit den Feernseh-Senner France Deux. Een mutt sik nu toeerst op de Olympschen Spelen konzentreren. Eerst dorna warrt he en ne’en Premier den Opdrag geven, de Regeren optostellen.

