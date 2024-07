Stand: 24.07.2024 09:30 Uhr Plaans för Olympia 2040

Övermorgen fangt de Olympschen Spelen in Paris an. De Hamborgers harrn ja vör en poor Johr beslaten sik nich to bewarven. Man nu nimmt Düütschland en ne’en Anloop för Olympia, un twoors in’t Johr 2040. De Plaan: Hamborg un Berlin kunnen de Spelen denn tohoop utrichten. De Bunnsregeren will dor vundaag en Afsichtsbescheed to ünnerschrieven.

