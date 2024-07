Stand: 23.07.2024 09:30 Uhr Klaag gegen Parkzoon

An't Kinnerkrankenhuus Altno gifft dat weniger Parkplätz as Autos. 2022 harr de Stadt dor en Parkzoon för de Navers inricht. Man nu het dat Verwaltensgericht oordeelt: Dat weer so nich rechtens. De Klinik harr gegen de Parkzoon klaagt: Dusend Lüüd arbeiden dor un en Grootdeel dorvun müss mit't Auto kamen. Dat Oordeel is man noch nich rechtskräftig un dat Gericht sä ok noch nix to de Grünn för't Oordeel.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch