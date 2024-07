Stand: 23.07.2024 09:30 Uhr Ne'e Tahlen to Gewalt in Hamborg

In Hamborg hett dat in't verleden Johr woll mehr Fäll vun Gewalt mit en rechtsextremen, rassistischen or antisemitischen Achtergrund geven. De Beradenssteed "empower" vun'n Düütschen Warkschopsbund un'n Verband vun de Volkshoochscholen hett de Fäll tellt un is in't verleden Johr op mehr as 990 kamen. Dat weren 32 Perzent mehr as in't Vörjohr. Ok Attacken op Kinner un jung Lüüd weren nich mehr so tabu as fröher. Un de, de angrepen worrn sünd, sän faken, dat jüm keeneen hulpen harr.

