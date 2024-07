Stand: 23.07.2024 09:30 Uhr Gode Tahlen in Hamborgs Industrie

Hamborgs Stahl- un Chemieünnernehmen un ok de Fabrikanten vun Medizintechnik hefft in't verleden Johr goot Plus maakt. Dat weren dörtig Perzent mehr Ümsatz as in't Vörjohr. So steiht dat in Daten vun de Weertschopsbehöörd. Exakte Tahlen sünd man noch nich rut – de Behöörd will se in'n Loop vun'n Dag publik maken. Tosamentellt gifft dat in Hamborg bummelig dreidusend Industrieünnernehmen.

