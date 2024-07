Stand: 23.07.2024 09:30 Uhr Harborg: Verdacht gegen SPD-Lüüd

Hamborgs Staatsafkaatschop is dorbi, wat to en Verdacht ünner SPD-Lüüd in Harborg ruttofinnen. Dat geiht üm Sozialdemokraten mit türkische Worteln. Jüm warrt vörsmeten, dat se Wahlplakate vun SPD-Lüüd mit düütsche Worteln verschannelt hefft. Wegen en Fall mit en Schaden in de Höög vun üm un bi eenhunnert Euro sünd al süss Hüüs dörsöcht worrn. De Avkaat vun een vun de Verdächtigen sä, de Kandidaten mit düütsche Worteln wullen jümehr Konkurrenten schaden – dat güng üm Steden op Listen för de Börgerschopswahl.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch