Stand: 23.07.2024 09:30 Uhr Unfall op Sankt Pauli

Op Sankt Pauli is an'n Avend en Motorradföhrer bi en Unfall ümkamen. De Polizei seggt, he weer woll to gau ünnerwegens un weer denn in en Kurv op de Helgoländer Allee gegen en Bus prallt. He stört un hett sik dorbi so böös verletzt, dat he nich dörkamen is. Polizisten un Füerwehrlüüd wullen em noch reanimeeren, man he is noch an de Unfallsteed storven.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch