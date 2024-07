Stand: 22.07.2024 09:30 Uhr Biden kandideert nich mehr

Körtens eerst harr US-Präsident Joe Biden seggt, dat he sien Hoot as US-Präsident nochmal in’n Ring smieten will. Man güstern Avend nu, hett de 81-Johrige över X künnig maakt, dat he sik ruttrecken warrt ut den US-Wahlkamp. He harr intern düchtig Druck kregen. Dat weer woll to veel. Na dat Fernseh-Duell twüschen em un den Rutforderer Donald Trump hebbt se düchtig över Biden sien geistig Fitness diskereert. As ne’e Kandidatin will he Vizpräsidentin Kamala Harris Stütt geven. De Wahl finnt in’n Novembermaand statt.

