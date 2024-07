Stand: 22.07.2024 09:30 Uhr Striet in de SPD Horborg

Wat dat utsüht hebbt sik in de SPD Horborg de düütschen un de törkschen Maten düchtig in de Wull. Dat hett NDR 90,3 to weten kregen. Düütsche Sozialdemokraten hebbt jemehr Parteimaten, de ut de Törkei kaamt anzeigt, wieldat se meent, dat se na de Bezirkswahl acht Plakaten toschannen maakt hebbt. Man de wüllt dor nix vunaf weten. Dat Amtsgericht Hamborg hett sogor Huussökens bi söss törksche SPD-Matens anornt. Dor weern ok Vörstandsmaten vun de Horborger SPD mit dorbi. Man wat jemehr Afkaat seggt, gifft dat keen eendüdigen Bewiesen. De Beschülligten Maten föhlt sik frömdenfiendlich behannelt.

