Stand: 22.07.2024 09:30 Uhr Dunner un Blitz in Düütschland

In Hamborg is an'n Avend en Blitz in en Huus in Osdörp inslaan. Man folgens de Füerwehr sünd dor blots Tegels bi to Schaden kamen. In bummelig teihn Fäll weer de Füerwehr in'n Insatz, wieldat dor Kellers un Straten vullopen weern. Dat gifft Delen vun Düütschland, de hett dat düütlich duller drapen. In Delmenhorst harr en Blitz en Familie drapen, de ünner en Boom na Schuul söcht hett. Twee Kinner liggt op Leven un Dood, ok söss anner Familienmaten sünd na't Krankenhuus hen kamen.

