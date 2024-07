Stand: 20.07.2024 09:30 Uhr IT-Problemen lööst

De Computers loopt weer. Güstern geev dat jo weltwiet grote Maleschen mit en Software-Update. Drapen hett dat to'n Bispeel ok Airlines, Krankenhüüs un Ämter. Flegers sünd ünnen bleven, Operatschonen müssen verschuven warrn un en poor Ladens müssen en Tiet lang tomaken. Hamborg is dor güstern noch enigermaten vun wegkamen: De Flooghaven harr man Problemen dormit. Ok vundaag kann dat noch ween, dat Flöög utfallt or dat Flegers later kaamt, heet dat vun'n Airport. Wokeen vundaag flegen will, mutt mööglicherwies en beten Tiet mitbringen.

