Stand: 20.07.2024 09:30 Uhr Bund betahlt City-Stellwark

De Bund betahlt nu woll doch'n Bo vun en digital City-Stellwark för de Hamborger S-Bahn. So köönt denn veerhunnert Töög mehr per Dag föhren – un se schüllt dorbi ok noch pünktlicher warrn. Twintig Millionen Euro köst dat. Dat Geld kummt en Johr later as dacht. De Bund harr jo Maleschen mit sien Huushoolt – un so leeg dat Geld för't Hamborger Stellwark en Tiet lang op Ies.

