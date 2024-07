Stand: 20.07.2024 09:30 Uhr Stauffenberg-Anslag vör 80 Johr

De Bunnsregieren maakt vundaag en Gedenkfier to'n Stauffenberg-Anslag. De Anslag op Adolf Hitler in de "Wolfsschanz" is nu exakt achtig Johr her. An'n twintigsten Juli 1944 versöch Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Hitler mit en Bomb doot to maken. Hitler keem mit sien Leven dorvun – un ut'n Putsch gegen em is denn nix worrn. Stauffenberrg wöör noch in de Nacht in'n Bendlerblock in Berlin dootschoten. Jüst dor will Bunnskanzler Olaf Scholz vundaag en Reed hollen un en Kranz daallegen.

