Stand: 20.07.2024 09:30 Uhr Fleger A321 XLR tolaten

För Airbus is de Fleger A321 XLR nu tolaten worrn. Dat heet: De eersten Maschinen köönt noch düt Johr in Hamborg utlevert warrn. De Flegers sünd för de Langstreek boot: Se köönt bet to 8.700 Kilometers flegen – to'n Bispeel vun Hamborg ut direkt in de USA. De ne'e Fleger warrt to'n Grootdeel in Hamborg boot. Airbus hett al mehr as fiefhunnert Boopdrääg kregen.

