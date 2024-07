Stand: 20.07.2024 09:30 Uhr Zverev in't Halffinaal

Tennis-Olympiawinner Alexander Zverev steiht bi't ATP-Turnier in Hamborg in't Halffinaal. In't Viddelfinaal kunn he sik gegen Zhang Zhizhen ut China dörsetten: mit süss to veer un süss to drei. Zverev harr jo Problemen mit sien Knee: Dorvun weer bi de Partie man nix to marken. Vundaag speelt he denn gegen Pedro Martinez ut Spanien.

