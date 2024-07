Stand: 19.07.2024 09:30 Uhr UKE ünner Druck

Mit dat, wat se een vun de böversten Dokters an’t UKE sünnerlich dull vörsmieten doot, dor sett sik nu ok de Politik mit ut’nanner. Den NDR liggt de Senaatsantwoort op en Anfraag vun’e CDU vör. Meist dree Maand lang wüss de Vörstandsböverste vun dat UKE, Perfesser Christian Gerloff, al vun de interne Kritik, bevör he Wetenschopssenatersch Katharina Fegebank Bescheed sä. As Kuratoriumsböverste vun dat Universitätskrankenhuus is de Grönen-Politikersch för de Kontroll mit tostännig. Fegebank harr dor to lax mit hanteert, bekrittelt de CDU. De freestellte UKE-Chefdokter wiest dat wiederhen vun sik, dat siene Operatschoonsmethoden Komplikatschonen utlööst hebben schüllt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch