Stand: 19.07.2024 09:30 Uhr Wegen de Ferien warrt dat överall vull vundaag

Egal, wat dat nu de Fleger, de Tog oder dat Auto is: Vundaag warrt dat in un üm Hamborg överall sünnerlich vull. Wegen de Ferien, de nu losgahn doot, rekent de Flooghaven mit ne ganze Reeg an Passageren - sünd woll üm un bi 55.000 Urlaubers, de losflegen wüllt. Bi’n Airport sünd deswegen ok mehr Arbeitslüüd togang. Un ok wat de Technik angahn deit, hebbt se deswegen mehr praat stellt. So schall dat denn gor nich eerst dorto kamen, dat een lang töven mutt. Ok de Bahn rekent mit vulle Töög. Bavento gifft dat denn aver ok noch Maleschen deswegen, dat vele Ferntöög in Richt na Süden hen eerst af Horborg losföhren doot. Un de ADAC rekent dormit, dat dat op‘e Straten un Autobahnen bannig vull warrn deit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch