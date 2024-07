Stand: 19.07.2024 09:30 Uhr Trump nu offizjell Präsidentschopskannedaat

Dor hebbt vele op töövt: Bi den Nominerensparteidag vun’e Republikaners in Milwaukee hett Donald Trump sien eerste Reed na dat Attentat op em hollen. He snack vun’e Gnaad vun den allmächtigen Gott, dat he överhaupt dor stahn kunn. Bi de Attack föhl he, so as he dat sä, Gott an siene Siet. De 78-Jährige verspröök, dat he en "Präsident för ganz Ameriko" ween wull. Zwietracht un Spalten müssen heel maakt warrt, so Trump. De Nomineren to’n Präsidentschopskannedaten nöhm he offizjell an.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch