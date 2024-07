Stand: 19.07.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Opstunns sünd dat achtteihn Graad in Hamm. Un dat geiht vundaag noch rop op bet to achtuntwintig Graad. Dorto kriegt wi eerstmal ’n ganzen Barg Sünn. Hüüt Namiddag kaamt denn ’n poor Wulken dorto. De maakt aver nix. Un morgen kriegt wi denn noch weniger Wulken un noch mehr Graad – neemich bet to eenundörtig.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch