Stand: 18.07.2024 09:30 Uhr Maleschen för Bahnfohrgäst

To'n eersten Feriendag in Hamborg gifft dat noch mehr Kummer för Lüüd, de mit de Bahn verreisen wüllt. Na Süden to fallt al vele Töög ut oder föhrt later, wegen de Arbeiden an de Norderelvbrüch. Un vunaf hüüt Avend warrt dat ok na Noorden to komplizeert - twüschen Hamborg un Kiel geiht denn so goot as nix mehr. Ok twüschen Elmshorn un Niemünster warrt de Streck saneert. De Bahn seggt, dat mööt se in de Ferien trecht maken, wiel denn weniger Lüüd mit ’n Tog na Arbeit föhrt.

