Firmen argert sik över Bürokratie

Stand: 18.07.2024 09:30 Uhr

Ok in Ünnernehmens in Hamborg mangelt dat an Fachlüüd, un wenn se fre'e Stellen besetten wüllt, denn steiht jem männich Maal de Bürokratie düchtig in'n Weg. En Ümfraag vun de Hamborger Hannelskamer wiest, dat de Firmen dor ünner lieden doot. Bi Bewarvers ut en Nich-EU Land duert dat bannig lang, be de ehre Dokumenten anerkennt warrt. In't Verkehrs-Gewarv un op'n Bo seggt dree Viertel vun de Ünnernehmens, dat en Opswung an'n dullsten dör de Bürokratie behinnert warrt.

