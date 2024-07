Stand: 18.07.2024 09:30 Uhr Jungs as Inbrekers?

De Polizei hett in Norderstedt in'n Kreis Sebarg twee Jungs ut Hamborg fastnahmen, un de schüllt tominnst fief Maal in Hüüs inbraken hebben. Wieder seggt de Polizei, dat de beiden man eerst ölven un 16 Johr oolt sünd. Gegen den 16-Johrigen gifft dat en Haftbefehl, de Ölvenjohrige is noch straafunmünnig. Mit de Polizei hebbt de beiden ok al vörher to doon hatt.

