Stand: 18.07.2024 09:30 Uhr Hunnenstüer-Bilanz

Siet Anfang dit Johr hett Hamborg meist 2,9 Millionen Euro an Hunnenstüer innahmen. De mehrsten Hunnen gifft dat in'n Bezirk Wandsbek: 26.000. In ganz Hamborg weern in't eerste Halfjohr bummelig 107.000 Hunnen mellt, dat sünd weniger as verleden Johr. Dat is bi en CDU-Anfraag an den Senaat rutkamen, un dat gifft mehr as 600 ünnerscheedliche Hunnenrassen in Hamborg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch