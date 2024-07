Stand: 17.07.2024 09:30 Uhr Wegen de Ferien warrt dat vull

Vundaag is in Hamborg de letzte Schooldag vör de Sommerferien un dormit geiht denn dat grote Reisen los. Un wokeen dorbi denn mit’n Auto losföhren deit, den raadt de ADAC, dat vundaag to maken, denn af Freedag kunn dat superlange Staus geven. De Flaaghaven raadt de Lüüd bitiets dortoween un blangen de Kuffers blots een Saak as Handpackelaasch to hebben. Un wokeen mit’e Bahn föhren deit, de mutt in Hamborg sünnerlich gode Nerven hebben jüst in Richt na Süden hen. Denn wegen Boarbeiden an’e Brüchen twüschen Hauptbahnhoff un Horborg sünd dor denn welk Töög later ünnerwegens oder fallt goors ganz ut.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch