Stand: 17.07.2024 09:30 Uhr Noch en Besweer gegen den Haven-Deal

Nu hett de neegste Oppositschoons-Politiker in Hamborg Besweer inleggt bi de EU-Kommischoon. Un de richt sik gegen den plaanten Deelverkoop vun’e HHLA an de Swiezer Rederee MSC. Denn Norbert Hackbusch vun’e Linken glöövt, dat MSC de Andelen to billig kriegen deit. He is bang för en weertschoplichen Schaden för Hamborg. De CDU-Politiker Götz Wiese hett sik deswegen ok al bi de EU beklaagt hatt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch