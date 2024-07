Stand: 17.07.2024 09:30 Uhr Plaan för mehr Lüüd an’e Magistralen

Hamborg will noch mehr Wahnungen an de Hauptverkehrsassen boon - an de sonöömten Magistralen. Denn de schüllt attraktiver warrn dör mehr Bööm un Bus- un Fohrradweeg. De Behöörden hebbt veer Johr lang an den Plaan dorför arbeidt hatt un güstern nu is de afnickt un op’n Weg bröcht worrn. Üm un bi fiefhunnertdusend Minschen wahnt nu al an de twölf Hauptverkehrsassen, faken twüschen Supermarkten, Büro- un Autohüüs. En Video dorto kann een sik ok in sien NDR Hamborg App ankiekien.

