Stand: 17.07.2024 09:30 Uhr Abi-Snitt liggt düt Johr bi 2,36

In Hamborg hebbt düt Johr in’e School 9.216 Schölers dat Abitur schafft. Dat is dat eerste Mal wedder ween, ahn dat dor jichtenswat lichter maakt worrn is vunwegen den ganzen Corona-Slamassel. In’n Snitt legen de Noten düt Johr bi 2,36 un dat is goors noch’n beten wat beter as vör de Pandemie. De vun’n Snitt her beste Abi-Johrgang kummt vun dat Gymnasium Oberalster in Sasel, denn kummt dat Gymnasium Eppendörp un op Rang dree liggt dat Christianeum in Othmarschen.

