Stand: 16.07.2024 09:30 Uhr „Compact“-Magazin verbaden

Bunnsbinnenministersch Nany Faeser, de hett dat rechtsextremist’sche „Compact“-Magazin verbaden. Dat hett dat Ministerium vun de SPD-Politikersch hüüt künnig maakt. Vun hüüt morgen af an sünd Beamte dorbi bunnswiet Rüüm nipp un nau antokieken, ünner annern in Berlin un Potsdamm. Ok de Wahnung vun’n Chefredakteur Jürgen Elsässer un sien Fruu in Falkensee bi Brandenborg hebbt se besünners in’t Oog. De Polizei, de schall Vermögen un annere Bewiesen sekenstellen.

