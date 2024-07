Stand: 16.07.2024 09:30 Uhr Antisemit‘sche Vörfäll

Goot dree Veertel vun de jüd’schen Lüüd in Hamborg, de hebbt in de letzte Tiet antisemit'sche Vörfäll beleevt. Se sünd beschimpt oder bedroht oder Lüüd sünd to todringlich worrn. Dat is bi en Studie vun de Polizei-Akademien in Neddersassen un Hamborg rutsuert. De meisten Saken, de hebbt se nich mellt bi de Polizei, so dat se dor ok nich bekannt sünd. För de Studie sünd rund 550 jüd’sche Lüüd befraagt worrn.

