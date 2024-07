Stand: 16.07.2024 09:30 Uhr Trump nomineert

In de USA, dor is Donald Trump nu offiziell Kandidaat vun de Republikan’schen Partei för de Präsidentenwahl. Op den Nominerensparteidag in Milwaukee, dor hett he de Mehrheit vun de nötigen Delegeertenstimmen kregen. Dat Amt vun den Viezpräsidenten schall J.D. Vance, Senater ut Ohio övernehmen. Vance gellt as arbeitnehmerfröndlich, butenpolit‘sch is he gegen dat starke US-Engagement för de Ukraine.

