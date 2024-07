Stand: 16.07.2024 09:30 Uhr Waterstoffprojekten köönt boot warrn

Ok wenn dat in Berlin bi den Huushoolt kriseln deit, sünd twee grote Waterstoffprojekten in Hamborg seker. De plaante Grootelektrolyseur in Moorborg un 40 Kilometers Waterstoffnet in’n Haven, de köönt boot warrn. Denn de Bund, de gifft 280 Millionen Euro dorto un tahlt dormit twee Drüttel vun de Kosten. De Elektrolyseur, de schall grönen Waterstoff herstellen. De gellt as de Energie vun de Tokunft för en Industrie, free vun CO2.

