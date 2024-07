Stand: 15.07.2024 09:30 Uhr Spanien hett de EM wunnen

En Door in de 86. Minut hett dat kloor maakt: Spanien is Football-Europameister. In’t Berliner Olypiastadion hett de span’sche Mannschop gegen England mit 2 to 1 wunnen. För Spanien is dat al de veerte Europameister-Titel – dat hett betnu keen anner Land schafft. Den Sieg hebbt in Hamborg vele Fans bi’t Public Viewing op dat Hilligen Geist Feld fiert. Wat de Polizei seggt weren dor 19.300 Football-Fans, de Veranstalter snackt sogor vun 27.000.

