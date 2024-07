Stand: 15.07.2024 09:30 Uhr Anslag op Trump

Wenn een ünnerscheedliche Ansichten hett, denn lööst en dat an de Wahlurn, nich mit Kugeln: Dat hett US-Präsident Joe Biden na den Anslag op sien Konkurrenten Donald Trump seggt. Biden hett de Daat veroordeelt un dorto opropen, de hitte plotit’sche Debatt rünnertoköhlen. Op en Wahlkampveranstalten, dor harr en 20-Johr ole Mann an’t Wekenenn op Trump schoten. He is an’t Ohr to Schaden kamen. Twee Besöker sünd swor to Schaden kamen, en is doot bleven.

