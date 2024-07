Stand: 15.07.2024 09:30 Uhr Noorderelvbrüüch sparrt

Vun hüüt af an warrt dat sworer mit de Bahn in Hamborg över de Elv in Richt na Süden to kamen: De Nooderelvbrüüch warrt rund en Maand lang sparrt. Dorüm föhrt twüschen Hauptbahnhoff un Harborg düütlich weniger Regionaal- un Feerntöög. Normaal sünd dat 660 Töög an Dag. Op de Streek wüllt se ole Schienen un Wieken uttuschen. Vele Feerntöög ut de Richten vun Köln oder Frankfurt, de föhrt blots bet Harborg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch