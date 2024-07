Stand: 15.07.2024 09:30 Uhr Tarif-Striet bi Funke

Mitarbeiders vun’t Hamborger Avendblatt un vun de Bardörper Zeitung, de demonstreert vunmiddag an’n Groten Burstah. Achtergrund is de Tarif-Striet bi de Funke-Mediengrupp. De will ünner annern in Hamborg en Huustarif uthanneln. Dat eerste Anbott, dat weer nich passlich, dat meent de Düütsche Journalistenverband. Freedag wüllt se wieder mitnanner schnacken.

